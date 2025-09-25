Bucciantini: “Il Milan è un passo oltre la praticità, ma il Napoli è la squadra più forte d’Italia”

Marco Bucciantini, giornalista, ha presentato Milan-Napoli sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Nell’articolo, si è parlato di come i rossoneri abbiano trovato una nuova quadratura, e di come si approccerà alla sfida contro i partenopei. Di seguito, un estratto del suo racconto.

“Non esistono solo i fatti. Però non vanno negati: il fatto è che il Milan sembra un passo oltre la praticità: sembra forte, perfino giusto nelle proporzioni e nei ruoli, nelle intenzioni e nella coesione, dunque in “avanti” rispetto a quello che entrambe le trincee hanno sempre attribuito ad Allegri. Un altro fatto è che i prossimi 180 minuti sono contro Napoli e Juventus, due sfide che forse adesso sono il punto di arrivo di questa definizione in divenire: il Napoli è la squadra più forte d’Italia, la società più affrancata, il progetto più stabile e credibile. Un gruppo aumentato nei campioni senza essere diminuito nelle pulsioni quadrate che lo uniscono, fino alla disciplina scientifica del fare insieme, vincendo. Una squadra come immaginiamo debba essere una squadra compiuta di Conte, imbattuta da otto mesi, e intanto 12 punti su 12 in classifica. Sfidarla è avere la misura approssimativa della distanza che ancora esiste”.