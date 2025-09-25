Bacconi sull’infortunio di Buongiorno: “Gestione da rivedere, servono regole chiare”

Adriano Bacconi, match analyst, è intervenuto a Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra” per commentare l’infortunio di Alessandro Buongiorno e la gestione di Antonio Conte al Napoli. Secondo Bacconi, la polemica di De Laurentiis sui dati di performance è apparsa eccessiva: i club hanno comunque a disposizione strumenti utili per monitorare i calciatori, e la decisione di impiegare Buongiorno per tre gare consecutive non sarebbe dipesa dalla mancanza di informazioni.

Il match analyst ha sottolineato come alcune scelte di Conte appaiano forzate, citando anche Hojlund, schierato in tre partite di fila appena arrivato. “Conte stabilisce gerarchie precise e concede fiducia incondizionata a determinati giocatori, ma servirebbe un equilibrio maggiore tra esigenze tecniche e salvaguardia dell’atleta, patrimonio del club prima ancora che dell’allenatore”.

Bacconi ha poi ricordato come Buongiorno abbia già avuto problemi muscolari in passato, motivo per cui sarebbe stato opportuno gestirne il minutaggio, magari facendolo giocare contro il Manchester City ma risparmiandolo contro il Pisa. “Anche Lucca avrebbe potuto trovare spazio in Champions per poi avere Hojlund fresco in campionato – ha aggiunto – le decisioni devono essere valutate su più aspetti: tecnico, medico e atletico”.