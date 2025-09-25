Aia, le designazioni della quinta giornata di Serie A. Juventus-Atalanta a Sozza

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali della quinta giornata di Serie A. Tra i match di giornata, spunta un interessante Juventus-Atalanta, in programma per sabato 27 settembre alle ore 18:00. Incontro che sarà diretto da Sozza di Seregno, con Meraviglia al Var. L’Inter di Cristian Chivu, giocherà in trasferta contro il Cagliari. Partita per cui è stato designato Piccinini, con al Var Doveri. Di seguito, tutte le designazioni di giornata.

COMO – CREMONESE Sabato 27/09 h. 15.00

DI BELLO

PERETTI – PERROTTI

IV: CALZAVARA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GHERSINI

JUVENTUS – ATALANTA Sabato 27/09 h. 18.00

SOZZA

IMPERIALE – VECCHI

IV: MARINELLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI

CAGLIARI – INTER Sabato 27/09 h. 20.45

PICCININI

MASTRODONATO – MORO

IV: MASSIMI

VAR: DOVERI

AVAR: GARIGLIO

SASSUOLO – UDINESE h. 12.30

PERENZONI

LAUDATO – FONTANI

IV: MUCERA

VAR: GARIGLIO

AVAR: PATERNA

PISA – FIORENTINA h. 15.00

MANGANIELLO

ROSSI M. – MONACO

IV: ZUFFERLI

VAR: PEZZUTO

AVAR: MARESCA

ROMA – H. VERONA h. 15.00

FELICIANI

CAPALDO – CAVALLINA

IV: CREZZINI

VAR: GHERSINI

AVAR: ABISSO

LECCE – BOLOGNA h. 18.00

FOURNEAU

BACCINI – COLAROSSI

IV: COLOMBO

VAR: LA PENNA

AVAR: MERAVIGLIA

PARMA – TORINO Lunedì 29/09 h. 18.30

COLLU

DI MONTE – FONTEMURATO

IV: TURRINI

VAR: MAGGIONI

AVAR: LA PENNA

GENOA– LAZIO Lunedì 29/09 h. 20.45

AYROLDI

CECCONI – ZINGARELLI

IV: ZANOTTI

VAR: ABISSO

AVAR: DIONISI

