Aia, le designazioni della quinta giornata di Serie A. Juventus-Atalanta a Sozza

L’Aia, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali della quinta giornata di Serie A. Tra i match di giornata, spunta un interessante Juventus-Atalanta, in programma per sabato 27 settembre alle ore 18:00. Incontro che sarà diretto da Sozza di Seregno, con Meraviglia al Var. L’Inter di Cristian Chivu, giocherà in trasferta contro il Cagliari. Partita per cui è stato designato Piccinini, con al Var Doveri. Di seguito, tutte le designazioni di giornata.
COMO – CREMONESE Sabato 27/09 h. 15.00
DI BELLO
PERETTI – PERROTTI
IV: CALZAVARA
VAR: DI PAOLO
AVAR: GHERSINI
JUVENTUS – ATALANTA Sabato 27/09 h. 18.00
SOZZA
IMPERIALE – VECCHI
IV: MARINELLI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARINI
CAGLIARI – INTER Sabato 27/09 h. 20.45
PICCININI
MASTRODONATO – MORO
IV: MASSIMI
VAR: DOVERI
AVAR: GARIGLIO
SASSUOLO – UDINESE h. 12.30
PERENZONI
LAUDATO – FONTANI
IV: MUCERA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PATERNA
PISA – FIORENTINA h. 15.00
MANGANIELLO
ROSSI M. – MONACO
IV: ZUFFERLI
VAR: PEZZUTO
AVAR: MARESCA
ROMA – H. VERONA h. 15.00
FELICIANI
CAPALDO – CAVALLINA
IV: CREZZINI
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
LECCE – BOLOGNA h. 18.00
FOURNEAU
BACCINI – COLAROSSI
IV: COLOMBO
VAR: LA PENNA
AVAR: MERAVIGLIA
PARMA – TORINO Lunedì 29/09 h. 18.30
COLLU
DI MONTE – FONTEMURATO
IV: TURRINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: LA PENNA
GENOA– LAZIO Lunedì 29/09 h. 20.45
AYROLDI
CECCONI – ZINGARELLI
IV: ZANOTTI
VAR: ABISSO
AVAR: DIONISI