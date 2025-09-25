Ag4in, partenza bomba al box office: è il film con il maggior incasso del giorno 24 settembre. I dettagli

Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli ha avuto una partenza bomba al box office nel suo primo giorno di distribuzione, ovvero mercoledì 24 settembre. La pellicola, che celebra la vittoria del quarto scudetto dei partenopei, è stata quella che ha registrato il maggior incasso di giornata nei vari cinema, con un ammontare di 171.974 euro complessivi. Ottimo anche il risultato delle presenze in sala, che sono risultate essere in totale 15.429, il quarto miglior riscontro tra i vari film proposti in sala. Una partenza molto importante per il film. Ricordiamo che Sarò con te, pellicola che celebra il terzo scudetto, incassò tra gli 1,4 e gli 1,54 milioni di euro. Dunque, ci sono ancora margini per migliorare il risultato.