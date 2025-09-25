Adani: «Maradona-Messi? Concentratevi sul fisico. Conte si lamenta del mercato? Non sono in disaccordo con lui»

Lele Adani, ex calciatore ed oggi commentatore televisivo, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera. Tra gli argomenti, si è parlato anche a proposito di Antonio Conte, oltre che del dibattito su chi sia più forte tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni a riguardo.

Nel dibattito su chi sia stato migliore tra Maradona e Messi su cosa ci dobbiamo concentrare? «Secondo me sul fisico: in particolare sull’elasticità incredibile che aveva Diego, contrapposta alla rigidità di Messi. Certe cose che faceva Diego con il corpo e il pallone, Leo non le può fare».

Conte non si lamenta troppo? «Non sono in disaccordo con lui: la squadra è stata allungata, non così rafforzata».

Lui ha qualcosa in più degli altri? «Ha un rispetto unico del lavoro. Nessuno chiede tanto a sé stesso, allo staff e ai calciatori, come fa lui. Interiormente è quasi una missione. E poi si sottolinea troppo poco la sua evoluzione negli ultimi due anni: ha studiato tantissimo ed è tornato a sentirsi nei top 5 al mondo».