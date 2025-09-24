Tuttosport – Non solo Politano, il Napoli lavora a 3 rinnovi tra i titolarissimi. I dettagli

Dopo l’ufficialità del rinnovo di Matteo Politano fino al 2028, il Napoli lavora ad ulteriori estensioni di contratto per alcuni elementi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, sono sul tavolo le proposte per i nuovi accordi di Amir Rrahmani, André-Frank Zambo Anguissa e Stanislav Lobotka. Di seguito, ecco quanto riportato. “A proposito di pilastri della squadra di Conte in odore di blindatura: intesa vicina con Amir Rrahmani per proseguire insieme fino al 2029. Pure per il centrale previsto un cospicuo aumento salariale a 3 milioni a stagione più bonus. Procedono a vele spiegate pure i dialoghi per il prolungamento di Frank Anguissa fino al 2028 con opzione per il 2029. Il mediano camerunense era stato oggetto di parecchie lusinghe nei mesi scorsi da parte di numerosi club stranieri (su tutti Monaco e Al Nassr), ma alla fine Conte è stato più persuasivo nel convincerlo a proseguire la sua avventura all’ombra del Vesuvio. Motivo per cui ora i dirigenti azzurri sono pronti a premiarlo con un sostanzioso incremento degli emolumenti intorno ai 4 milioni a stagione. Nell’agenda del Napoli poi c’è anche la questione relativa al regista Stanislav Lobotka, corteggiato dalle società arabe nel mese di giugno anche se poi nessuna ha attivato la clausola rescissoria da 28 milioni. Spazzate via le sirene della Saudi Pro League, adesso è tornato il sereno e presto ripartiranno i contatti per allungare il legame (attualmente in scadenza nel 2027 anche se gli azzurri vantano in loro favore l’opzione per estendere l’accordo fino al 2028)”.