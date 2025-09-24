Tuttosport – Napoli, procedono bene le trattative per i rinnovi di Ambrosino e Vergara. Le ultime

Il Napoli è al lavoro per il rinnovo di alcuni suoi calciatori. Tra questi, figurano anche i due canterani Giuseppe Ambrosino ed Antonio Vergara, entrambi rimasti in azzurro in questa stagione e non ceduti in prestito. Secondo quanto riportato dall’eidizione odierna di Tuttosport, le due trattative procedono bene.

“Non solo i titolarissimi ma anche i giovani talenti protagonisti della stagione dei rinnovi: la punta Giuseppe Ambrosino (classe 2003) è stata trattenuta in rosa, nonostante le richieste arrivate da Celtic e Ajax durante l’ultima finestra di mercato. Il Napoli, però, crede nelle potenzialità dell’ex Frosinone come testimonia l’ingresso in campo concessogli da Conte sullo 0-0 della sfi da col Cagliari alla seconda giornata. Tradotto: Ambrosino è rimasto in organico non per fare numero, ma perché nei piani del tecnico può risultare utile nelle rotazioni. Ecco perché si profila il rinnovo per altri quattro o cinque anni. Manca solo la firma, infine, per il prolungamento del giovane centrocampista Antonio Vergara. Il classe 2003 ha stregato Conte e i tifosi durante il pre-campionato coi suoi colpi di classe, meritandosi la permanenza nonostante il pressing di Cremonese e Verona che lo volevano in prestito. Niente da fare. Conte ha messo il veto alla sua partenza e adesso Manna ha trovato l’intesa per il rinnovo fino al 2030. Presto la fumata azzurra…”