Padovan a RNC – ” Il Napoli non mi ha esaltato. E il Milan sarà un bel test: ecco il motivo “

Giancarlo Padovan, giornalista, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Napoli Centrale, dove ha espresso la sua opinione in merito al Napoli, e all’ultima partita giocata dagli azzurri contro il Pisa. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il Napoli non mi ha proprio esaltato. E invece avevo previsto che facesse un sol boccone del Pisa. Ha vinto non bene, con sofferenza finale. Questo non deve accadere a una squadra come il Napoli. La partita andava chiusa e gli azzurri non ci sono riusciti. Ci è voluto più di metà ripresa per venire al capo di un Pisa che non mi aspettavo rimanesse in partita così tanto.Non so se Conte ha sbagliato qualcosa nelle scelte, ma i cambi sono stati decisivi. La squadra mi sembrava ferma prima delle sostituzioni. Non ha brillato De Bruyne: è sintomatico che lui non ha brillato proprio con Cagliari e Pisa in casa. Penso che ora il Milan ci potrà dire dove potrà arrivare il Napoli: è un incrocio interessante”.