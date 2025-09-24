Napoli, senti Pulisic: “vogliamo batterli, possiamo arrivare ovunque”

Christian Pulisic, esterno offensivo del Milan, ha parlato rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset nel post partita della gara di Coppa Italia vinta per 3-0 dai rossoneri allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro contro il Lecce.

“Ancora un gol? Sono in un buon momento. Devo continuare così, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto. Cosa ho detto a Santi Gimenez in questo periodo? Gli dico sempre di avere pazienza perché ha giocato molto bene nelle ultime partite. Se continua così farà tanti gol. La cosa più importante è la prossima partita col Napoli e, se giochiamo come oggi, allora possiamo fare tutto”, ha affermato.