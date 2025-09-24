Napoli-Eintracht vietata ai tifosi tedeschi, il club non ci sta: “L’esclusione dei tifosi una risposta sbagliata”

Come annunciato ieri, è stato stabilito il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della città di Francoforte in occasione della partita di Champions League Napoli-Eintracht, prevista per il giorno 4 novembre. Una decisione che era nell’aria, anche alla luce degli scontri avvenuti tra le due tifoserie nel 2023. Questa, non è però stata gradita dalla dirigenza del club tedesco. A tal proposito, questo è il commento del membro del cda Philipp Reschke.

«Di conseguenza, dobbiamo purtroppo prendere atto del fatto che la strategia di escludere i tifosi ospiti dalle partite ad alto rischio è ormai diventata una pratica comune nel calcio italiano, sia a livello nazionale che internazionale. Condividiamo anche l’opinione che dopo gli incidenti del 2023 sarebbe stato sicuramente un gioco straordinario e ad alto rischio. Ma le esclusioni dei tifosi sono e rimangono la risposta sbagliata a questo. E le località tedesche in particolare ne sono la migliore prova nel calcio internazionale per club».