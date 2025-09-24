L’ex arbitro Mazzoleni choc a Sportitalia: “Gli arbitri non ricevono lo stipendio da aprile”

Mario Mazzoleni, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia. Qui, ha rivelato che gli arbitri di Serie A non hanno ancora ricevuto le mensilità del finale della scorsa stagione. Di seguito, le sue parole. «Ad oggi gli arbitri non hanno ancora ricevuto gli stipendi della parte finale dello scorso campionato, Var e non Var. Sono fermi per certo ad aprile/maggio. Se a voi sembra normale, indipendentemente dagli errori, che in un campionato come quello di Serie A gli arbitri aspettino gli stipendi dell’anno precedente, a me sembra un grosso problema della federazione che condiziona l’andamento degli arbitri. Prima si sono mosse le vie legali, anche minacciando la federazione velatamente. Allenamenti, trasferte, diritti d’immagine, gettoni di presenza, sono tanti soldi. La settimana scorsa una delegazione dell’Aia si è recata a Roma da Gravina. Gli è stata data la promessa – non so se fantomatica – di una Superlega, quindi meno arbitri e così più soldi per farli stare tranquilli».