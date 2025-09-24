Giuffredi: “Di Lorenzo saprà rialzarsi, sul futuro vedremo. Marianucci farà come Rrahmani, Vergara sta rinnovando grazie a Conte”

Mario Giuffredi, agente di alcuni calciatori del Napoli tra cui Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Dal punto di vista tecnico il rinnovo di Politano è meritato. Non solo per l’anno scorso coronato con lo scudetto, ma anche per ciò che ha fatto negli anni passati con grande attaccamento al club ed alla città. Questo è il secondo rinnovo, perché c’era già stato l’impegno del club a parlarne subito dopo la fine del mercato visto che Manna era molto impegnato. Alla chiusura della sessione estiva abbiamo accelerato ed abbiamo concluso questa trattativa in maniera veloce. Di Lorenzo ha ancora tre anni di contratto, con un’opzione sul quarto, quindi per adesso non si parla di rinnovo poi strada facendo vedremo. Ogni tanto capita una settimana sbagliata ma Giovanni ha le capacità e l’esperienza per rialzarsi e far vedere ciò di cui è capace. Marianucci è un ragazzo molto giovane, in Under-21 ha fatto molto bene ed è molto stimato da Baldini e Gattuso. Ogni cosa ha il suo tempo, il Napoli ha un livello molto alto e i calciatori devono arrivare piano piano soprattutto quando sono molto giovani. Tra gli azzurri e club come l’Empoli c’è un divario tecnico molto amplio. Lui cercherà di migliorarsi ogni giorno e il suo percorso sarà lungo ma senza sosta. Verrà il suo momento ma senza fretta. Viene da un club molto piccolo e dove non ci sono pressioni, il Napoli invece te ne porta. Un po’ come quando Rrahmani arrivò al Napoli, giocò a gennaio mentre adesso è una colonna portante di questa squadra. Marianucci potrebbe fare lo stesso percorso. Sul rinnovo di Vergara siamo alla fase conclusiva, penso che nei prossimi giorni ci saranno le firme. Vergara è stato trattenuto da Conte e se l’ha voluto fare vuol dire che ha i suoi motivi. Anche Vergara deve seguire l’allenatore e sapere che prima o poi anche per lui arriveranno le occasioni per dimostrare il suo valore. Pio Esposito per me deve fare ciò che fanno Marianucci e Vergara, lavorare in maniera serena e fare il suo percorso. Una volta ha usato la parola “equilibrio” e direi che bisogna stare con i piedi per terra e godersi la crescita. Il concetto è che i ragazzi devono stare con i piedi per terra e pensare soltanto a lavorare”.