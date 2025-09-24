Jorgensen: “Hojlund? Il Napoli deve aiutarlo a crescere, vi spiego”

Martin Jorgensen, ex centrocampista, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di Hojlund e del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Hojlund se trova una società dove può giocare ed essere aiutato a crescere può fare bene. Al Manchester è stato un anno difficile, perché la squadra non giocava per lui. Il Napoli credo che sia più competitivo, con McTominay, o De Bruyne che lo possono mandare anche in profondità come ama fare. Dell’Italia ricordo bei momenti, ad Udine ero giovane e ho conosciuto il calcio italiano. A Firenze una piazza più difficile, ma abbiamo fatto delle belle annate in Champions League e con Prandelli. Ricordo più che volentieri gli ultimi 3-4 anni alla Fiorentina, tra i più belli della mia carriera. Napoli? Non credo ci sia mai stata una trattativa per me, di concreto sicuramente nulla”.