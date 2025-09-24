Il Mattino – ” Rrahmani è recuperato, partirà titolare contro il Milan ? Le ultime “

L’edizione odierna de il Mattino ha riportato delle importanti novità in merito allo stato di forma di Amir Rrahmani, difensore azzurro reduce da un infortunio muscolare. Secondo il quotidiano, il kosovaro ha pienamente recuperato dall’infortunio, che lo ha lasciato ai box per diverse settimane, e sarebbe pronto a scendere di nuovo in campo con il Milan. Ad affiancarlo sarà proprio colui che lo ha sostituito in questo periodo, cioè Sam Beukema, a causa del recente infortunio di Alessandro Buongirono.