Il Mattino – “questi i tempi di recupero di Buongiorno”

Alessandro Buongiorno, tornato da poco, ha subito un nuovo sfortunato infortunio che l’ha fatto uscire anzi tempo dalla gara contro il Pisa di Alberto Gilardino.

Stamane, Il Mattino, ha ipotizzato i suoi tempi di recupero. Le sensazioni non sono positive e potrebbe trattarsi di uno stiramento che gli imporrebbe almeno uno stop di 2 o 3 settimane“. Dunque l’ipotesi è quella di uno stiramento alla coscia, ma soltanto oggi Buongiorno si sottoporrà ad esami più approfonditi per rilevare l’entità dell’infortunio.