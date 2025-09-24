Gutierrez, il retroscena raccontato da Moretto: “Nel contratto c’è una clausola, ecco quanto vale”

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità relative ad alcune situazioni di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. In questa, si è parlato anche di Miguel Gutierrez, terzino del Napoli prelevato dal Girona, ancora in attesa di debuttare in azzurro. Secondo quanto riportato dal collega, nell’accordo siglato in estate è stata inserita una clausola rescissoria. Di seguito, ecco quanto raccontato. “Gutierrez è stato pagato dal Napoli 18 milioni+2 di bonus. Nel corso di quest’estate vi avevo anticipato di come le parti avessero inserito una clausola rescissoria nell’accordo. Vi ribadisco che questa è presente nel contratto e sarà valida a partire dall’estate 2027. È una clausola che vale solo per l’estero fissata a 45 milioni di euro”.