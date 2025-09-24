Gds – ” Conte ha un’idea chiara in testa, vuole raggiungere un obbiettivo con i nuovi innesti “

Antonio Conte è un grande comunicatore. Sa cosa dire, quando dirlo e in che modo. Un modus operandi che ha dato una mano alla squadra nella scorsa stagione, caricandosi lui in primo piano delle responsabilità e delle opinioni della stampa e del pubblico. L’obbiettivo è di ripeterlo anche questa stagione, soprattutto questa stagione, dato che il Napoli ha il tricolore sul petto, e i giocatori arrivati devono ancora abituarsi alle aspettative e pressioni della piazza partenopea, e non solo. A parlarne meglio è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

“Conte voleva solo difendere un gruppo che sta inserendo nove nuovi elementi che – De Bruyne a parte – provengono da contesti con aspettative molto diverse. Napoli è un altro mondo e puoi capirlo solo se ci vivi dentro. Non è semplice gestire la pressione di una città così piena di passione e ambizione, specie ora, con lo scudetto sul petto. L’obiettivo è proteggere i nuovi, meno abituati agli eccessi di esaltazione e di depressione intorno al loro rendimento. Per alzare l’asticella, servono tempo e pazienza”.