Gazzetta – Lo sfogo di Conte non aveva l’intento di attaccare il mercato: come interpretare le sue parole

Lo sfogo di Antonio Conte sul mercato al termine di Napoli-Pisa è uno degli argomenti di maggior discussione tra i tifosi nelle ultime ore. Le parole con cui il tecnico salentino ha commentato il mercato azzurro hanno lasciato della perplessità, e lasciato immaginare una sua insoddisfazione per l’operato della società. Tuttavia, dietro le sue parole, c’è una ragione ben precisa e profonda. Ne scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Punto primo: Conte non parla mai a caso, pesa ogni parola. Lo fa sia quando parla alla squadra nello spogliatoio sia quando si trova di fronte alla società, su questioni che ritiene di primaria importanza. E poi lo fa davanti a taccuini e microfoni. Non sempre, magari, dirà la verità in pubblico. Ma i suoi messaggi hanno ogni volta dei destinatari precisi. È una strategia, la sua. Da sempre. E quindi anche lo sfogo post Pisa deve essere preso per ciò che realmente era, ossia un tentativo di togliere pressione alla sua squadra e soprattutto ai nuovi arrivati. In molti hanno visto nell’uscita di Conte un attacco al mercato. Un mercato da 150 e passa milioni, per il secondo anno consecutivo. In realtà, l’intenzione di Antonio era un’altra. Che poi è lo stesso concetto che va ribadendo dall’inizio della preparazione, nella prima conferenza a Dimaro. L’obiettivo del tecnico è chiarissimo e punta a fare passare questo messaggio: il Napoli ha fatto un mercato di costruzione, per permettere alla squadra di poter essere competitiva in tutte le competizioni. E il suo gruppo va difeso in ogni modo. E quando Conte fa il confronto con le altre, vuole mettere in evidenza il fatto che il Napoli ha dovuto rinforzare la panchina, riempire un vuoto in rosa che non gli avrebbe permesso di poter affrontare, numericamente, le quattro competizioni”.