Foggia: “De Bryune criticato? Mi sembra assurdo! Sull’alternanza in porta…”

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e di De Bruyne. Ecco cosa ne pensa:

“Criticare De Bruyne è la follia più totale, significa criticare chi sa giocare a calcio e per me è assurdo. Lui, come Modric, sono giocatori che abbiamo la fortuna di poterci gustare. Il belga aggiunge una grande qualità, non posso pensare che oggi si pensi ad un problema e non ad una risorsa quando si parla di lui. Le parole di Guardiola sono emblematiche, il tecnico del City ha fatto capire che tutto quello che ha costruito in Inghilterra in questi anni, non sarebbe stato possibile senza De Bruyne. Se il Napoli vuole ambire a fare bene in Europa deve fare come sta facendo, ci devono essere più sistemi di gioco e i calciatori devono adattarsi a tutto. Portieri? Sono scettico nell’alternanza, preferirei far giocare il primo e poi come fanno tanti in coppa può giocare il secondo”.