De Laurentiis: “Vogliamo raccontare tutta la storia del Napoli d’ora in poi.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’anteprima del film Ag4in, che racconta la stagione 20224-25 dei partenopei, ovvero quella del quarto scudetto. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.

«Non è facile fare un racconto mentre le cose si svolgono. Portare la sensazione di un racconto che ti deve prendere, che quindi vada oltre il documentario e che possa coinvolgere. Questo film coinvolge i tifosi, che rivedono come le giornate sono state vissute, dotate di fortuna o sfortuna, questa è anche l’imprevedibilità del calcio. Quando abbiamo vinto il terzo scudetto, con tante giornate d’anticipo, sembrava che quella vittoria non dovesse mai arrivare, sembrava che l’avessimo festeggiata più volte. Stavolta c’è stata più suspense, che in ogni tipo di evento rappresenta un plus».

«Abbiamo deciso di raccontare audiovisivamente la storia del Napoli d’ora in poi. Bisogna capire quando il pubblico saprà apprezzare se non vinceremo uno scudetto. L’anno prossimo festeggeremo i 100 anni del Napoli, abbiamo anche immaginato di voler creare un nuovo simbolo in cui uniamo il ciuccio e il cavallo, un po’ per dare una spettacolarizzazione anche al mondo dei bambini».

«Linguaggio? La cosa che mi divertirà di più nei prossimi 20 anni è divenire il produttore-regista del mio film. Con l’IA posso inventare la storia più bella, partendo dalle capacità dei migliori scrittori. I migliori attori… Posso divertirmi e non fare solo cosa svolgo da produttore. Mettere insieme tutte queste realtà, nel rispetto delle singole culture è abbastanza complesso e a volte devi scendere a compromessi».

«To be continued? Ci sono 9 giocatori nuovi, la storia del calcio Napoli continua, non si è fermata lì. Auguriamoci e facciamo gli scongiuri che la festa continui. Loro non hanno visto i titoli di coda e non hanno notato quanti personaggi sono stati coinvolti».

«Emozioni? Quella che tu provi quando hai sofferto, gioito e comunque si è concretizzato un tuo successo. Anche quando facevo o faccio trasmissione come Vita da Carlo, quando vedo tutta l’opera finita vivi un’emozione diversa ogni volta. Vedere i giornalieri, il primo montaggio, la prima musica provvisoriamente appoggiata e poi vedere il finale, provi una diversa emozione. L’insieme di questi fanno sì che consideri il tuo lavoro uno dei più belli al mondo».

«È la storia più bella? Non c’è un film più bello. Ogni film lo segui come un figlio, poi lo lasci al pubblico. Ho toccato per mano più di 400 film ed è sempre un’emozione. Queste poi diventano un’esperienza».

«La narrazione a voce è rimasta lì presente nel tempo. Anzi, il cinema ha rischiato di non sopravvivere perché i processi prima del cinema non lasciavano scampo se non avevi capacità di tutela di cosa avevi generato. Molta gente falliva, molti film venivano dimenticati. Oggi col digitale è più semplice, ogni venerdì che mi vengono fatti fare i pagamenti, dico tutta questa gente? Abbiamo 50-60 persone? Loro sono stati bravi, quando li facevo prima eravamo in 50-60. Prima nei film lavoravamo 18 ore al giorno, oggi sono tutti signori, abituati, tecnologicamente siamo davanti ma a me piacerebbe fare un film in 3 dove si crea, condivide cambia, coltivare il dubbio. In alcuni film i registi diventavano matti, anche se chiedevo di rigirare una scena».

«Per tanti anni i napoletani si sono vergognati perché hanno sentito il peso di un giudizio che veniva da un’Italia divisa in cui prevaleva il Nord più ricco. Negli ultimi 10 anni ci siamo messi in pace, abbiamo tolto il vestito della domenica, ci siamo messi i nostri jeans e raccontiamo una Napoli più contemporanea e non dobbiamo vergognarci del Vesuvio. Abbiamo avuto diversi problemi, in un paese che passava da un concetto di post-fascismo, ad una democrazia cristiana condizionante, si è passati all’edonismo craxiano e infine a Berlusconi. Napoli ha navigato nei casini, mio padre era un sognatore e quando la conobbi tramite mio padre e mio zio pensavo che fosse diversa. Nel 2004 quando sono arrivato qui mi sono trovato una situazione diversa da quella romantica che coltivai nella mia infanzia grazie ai miei nonni. Pensavo fosse tutto così e invece era tutto diverso, dove le istituzioni non hanno saputo fare il loro dovere. Mi ci sono trovato così contrapposto, non è stato sempre piacevole. Ora vediamo cosa accadrà, c’è da discutere su cosa è uscito, la Napoli moderna, c’è molto da lavorare e soprattutto con umiltà. Non vanno fatti grandi proclami, c’è una realtà che evolve. Tutto quello che oggi uno programmerebbe domani non è già più possibile».

«Sono già cominciate le riprese del terzo film? Non hai visto quando è venuto il grande protagonista, mister De Bruyne, hai visto quando abbiamo firmato? Perché si vede la firma? È perché ci sarà una continuazione. Con la Champions diventerà più articolata. Cosa secondo me dovremo fare, e vi do una dritta, è andare negli spogliatoi degli altri e dire “State tremando, cosa pensate?” Soprattutto in Champions che non ce lo faranno fare, ma noi potremo inventarlo. Qui l’intelligenza artificaiale potrebbe aiutarci».

«Siamo stati bravissimi, sfido chiunque a fare queste operazioni in un tempo più breve. Ma dobbiamo essere ancora più bravi. Finiamo la stagione a maggio, ed il regalo più bello che potete fare è dare il film una settimana dopo, prima che tutte le sale chiudano. Io volevo uscire prima, ma il mio agente campano mi ha detto che le sale sono chiuse. Una volta mi distribuivo da solo, quindi avevo perso del rodaggio, e non mi ricordavo che i cinema chiudono».

«Non ci sono state le solite musiche napoletane? Hai Pino Daniele. Lo chiamai nel 76′ per fare la colonna sonora de La Mazzetta. Mangiavamo in una pausa di lavoro con Nino Manfredi che mi chiese chi fosse. Noi oltre che produttori siamo anche editori musicali, questo ragazzo straordinario fa una musica mezza araba, ha molte sponde con partenope. Nel cinema c’è la finzione, ma Pino Daniele è napoletano doc. Tu vedi Troisi, lui ed altri sono andati a vivere fuori, per me è una cosa che fa male. Io se potessi mi trasferirei da Roma a Napoli, ma ricordando cosa accadde a Ferlaino quando ti scrivono sotto casa…».

«Il primo film ha avuto una gestione troppo lunga. Prima volevamo fare un film con la storia di Maradona ed è venuto meno. Quindi abbiamo cambiato rotta e ci abbiamo lavorato verso fine marzo, ci perdemmo la prima parte dello scudetto. La post produzione fu laboriosa e lunga, volevamo fare 4 puntate ma pensai che si potesse fare un film. Abbiamo fatto un’ulteriore lavorazione e siamo usciti dopo un anno, non puoi vedere le differenze. Il primo film lo videro in tanti, questo spero lo vedano il doppio e poi vedremo in televisione. Netflix ebbe il primo film solo per l’Italia, sfruttando quelli che saltavano in tanti altri paesi, ad un certo punto devi sapere che se esci dopo un anno e mezzo lo vedono? Io rimango dal pomeriggio alle 7 al 3 del mattino a vedere 6-7 puntate di qualcosa, ma è tosto. Quando devi fare 6-7 stagioni in 2 settimane trovare il tempo non è facile, poi capire chi ci ha lavorato è un mondo diverso. Scrivere per tv e cinema sono due cose diverse».

«Il film esce in tutta Italia. Vedremo se i napoletani che Instagram vede in 9,5 milioni sono solo simpatizzanti o tifosi. Noi difendiamo il profondo sud, sono contento anche per il Palermo, spero che risalga anche il Catania per non parlare del Bari. Vedere che il sud viene attenzionato anche da gruppi importanti come quello del City. Per me il calcio deve trovare una sua nuova strada. Così com’è oggi concepito è destinato a morire, non potrà sopravvivere ai costi attuali. Mi auguro che ci sia una possibilità di rivedere in che modo organizzare i campionati, il gioco del calcio affinché i ragazzini non si distraggano e regalandosi soltanto le azioni salienti. Dobbiamo chiederci cosa non va, abbiamo bisogno di risposte più moderne».