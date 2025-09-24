Cds – ” Non solo aspetti negativi, il Napoli contro il Pisa ha mostrato ottime cose “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha compiuto un’analisi sulla prestazione del Napoli col Pisa, uscito vittorioso per 3-2 ma oggetto di diverse critiche a causa di una prestazione definita non al livello degli azzurri. Ecco un estratto dell’articolo:

“Conquistata con tre giocate individuali pescate tra la panchina (Gilmour e Lucca) e un protagonista mai annunciato ma consolidato (Spinazzola). Il Napoli non ha brillato con il Pisa? Vero. Il ritmo è stato meno rock del solito? Vero. Dopo il quarto d’ora conclusivo di Firenze è andato in scena un altro finale thrilling da correggere al volo? Vero. Ma lo è altrettanto un lungo elenco di ottime cose da raccontare”.