Cds – ” Conte vuole togliere un difetto mostrato dagli azzurri, ci sarà una full immersion per capire gli errori “

Una squadra non potrà mai raggiungere la perfezione, ma avere l’ambizione di migliorarsi sempre porta a dei risultati. Sappiamo bene che Antonio Conte è un allenatore meticoloso, non lascia nulla al caso, e probabilmente lui e il suo staff si metteranno a compiere un lavoro profondo e dettagliato per rimuovere gli errori mostrati dagli azzurri in questo inizio di stagione. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

“Conte vuole capire la natura della sofferenza nel finale, un problema registrato sia sullo 0-3 contro la Fiorentina che sul 3-1 contro il Pisa. Stamane ci sarà probabilmente una full immersion anche in sala video sul calo nel finale, sugli errori che hanno fatto rientrare il Pisa in partita, sulla sensazione da braccino che ha spaventato il Napoli e che in parte aveva disturbato anche la prova di Firenze, la più convincente dell’era Conte. A Castel Volturno il Napoli capolista a punteggio pieno ricomincerà a lavorare in vista del big-match contro il Milan”.