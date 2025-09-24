Cds – ” C’è un dato impressionante riguardante il Napoli: è l’unica squadra in Europa con questo record “

23 Febbraio. La sconfitta per 2-1 contro il Como che sembrava aver segnato definitivamente il destino del Napoli in campionato. E invece, da lì zero sconfitte, 16 risultati utili consecutivi. Un record unico in Europa, che sta continuando anche in questa stagione. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ecco un estratto dell’articolo.

“L’unica a punteggio pieno; in A imbattuto dal 23 febbraio (da Como) e ha allungato a 16 la serie di risultati utili consecutivi inaugurata il 1° marzo – 5 pareggi e 11 vittorie -, un dato unico nei cinque tornei top da Europa; e ha portato a 13 quella di partite senza sconfitte al Maradona dal 29 dicembre 2024 (l’ultima l’8 dicembre con la Lazio).