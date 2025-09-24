CDM – ” Napoli, c’è ansia per l’infortunio di Buongiorno: si teme una cosa “

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta non delle belle novità in merito alla possibile entità dell’infortunio di Alessandro Buongiorno. Oggi ci saranno gli esami strumentali, che andranno a chiarire la situazione. Ecco un estratto dell’articolo:
“Ansia riguardo a Buongiorno, si teme che possa esserci una lesione magari anche di basso grado dopo che si è fermato durante la gara contro il Pisa per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Oggi il difensore ex Torino sosterrà gli esami strumentali”.