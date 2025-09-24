Carnevali – ” Inter e Napoli ? Nessuna delle due mi ha impressionato, vi spiego “

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 24, dove ha espresso la sua opinione in merito all’Inter e al Napoli. Ecco un estratto delle sue parole:

“Il Napoli ha giocatori forti, ma non mi ha impressionato così tanto. Anche l’Inter ha giocatori forti ma in questo momento non mi ha impressionato né l’una né l’altra. Pari con l’Inter? Sì, perché potevamo anche pareggiare. Vogliamo sempre portare a casa un risultato positivo, avendo fatto una buona gara comunque non c’è tanto rimpianto. Siamo ancora in costruzione, molti giocatori sono arrivati nelle ultime ore di mercato, nelle prime due giornate non avevamo la squadra al completo. Un mercato con tempi così lunghi non ha portato benefici, ma siamo fiduciosi per le prossime partite. Abbiamo cambiato molto, anche Grosso deve avere tempo.”