Auriemma: “Conte ha sbagliato una scelta contro il Pisa, vi spiego”

Il giornalista Raffaele Auriemma, tifosissimo del Napoli, ha commentato sul suo profilo Facebook il match Napoli-Pisa. Ecco cosa ha scritto:

“Non me ne voglia Antonio Conte, per il quale nutro una stima sconfinata, però avevo detto che far giocare a Buongiorno tre partite consecutive in soli 9 giorni, non sarebbe stata una buona idea: aveva dovuto saltare tutta la preparazione estiva a causa di un intervento chirurgico e alla prima contro il Sassuolo era rimasto in panchina. Contro il Pisa per me sarebbe stato più prudente schierare l’immarcescibile Juan Jesus, così da tenere a riposo lo stesso Buongiorno ed impiegarlo nel big match di domenica contro il Milan. Non solo. Buongiorno – oltre al big match di San Siro – sarà sicuramente costretto a saltare anche l’impegno di Champions League con lo Sporting Lisbona e la sfida di campionato con il Genoa. Poi si vedrà“.