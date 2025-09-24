Albarella a RNC – ” Gli infortuni sono lo specchio del calcio di oggi, ecco perchè sono aumentati “

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Napoli Centrale, dove ha espresso la sua opinione in merito ala questione degli infortuni nel calcio di oggi. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

: “Gli infortuni sono la fotografia del calcio di oggi. Bisogna conviverci, soprattutto se questo trend non si può cambiare. Abbiamo visto ormai come sono i calendari, in uno sport che tende a essere sempre più orientato alla prestazione fisica. Ci sono giocatori che si infortunano ormai frequentemente e poco tempo per recuperare. La realtà è descritta dai numeri: negli ultimi 4 nei cinque campionati europei più importanti l’indice di infortuni è aumentato. Sono problemi che costano anche in termini economici. La realtà è ormai questa: gli indici di rischio sono strettamente collegati ai tempi di recupero, che ormai si sono ridotti notevolmente”.