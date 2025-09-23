Ufficiale – Napoli-Eintracht vietata ai residenti a Francoforte: il motivo

Michele Di Bari, Prefetto di Napoli, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per i tifosi dell’Eintracht residenti a Francoforte, per il match di Champions League al Maradona. Il precedente del 2023 è ancora negli occhi di tutti e la decisione è stata necessaria per la sicurezza di tutti.

Questa la nota della Prefettura: “In considerazione dei profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento per la rivalità tra le opposte tifoserie, già sfociata in gravi incidenti in occasione dell’incontro del 14 marzo 2023 disputato presso questo capoluogo”.