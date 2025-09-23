Orsi: “Spero torni presto Lukaku, è troppo superiore a Hojlund e Lucca”

Il Napoli contro il Pisa ha visto sbloccarsi Lorenzo Lucca che ha segnato il gol del 3-1.

Nando Orsi alla trasmissione “Il bello del calcio” ha parlato del Napoli e del reparto offensivo che ad ora conta la mancanza di Romelu Lukaku: “Queste sono le classiche partite quando finiscono uno dice l’importante era vincere. Però ci sono modi e modi, è un passo indietro rispetto alla Fiorentina. Il Pisa ha fatto una buona gara ma c’era un netto divario. Secondo me anche Conte c’ha messo del suo, ma vedendo l’approccio di chi sono entrati all’inizio, questi mi sono sembrati lontani dai titolari. Se giochi cosi con il Milan rischi di vederla poco.

Ho visto un Napoli trotterellando, per me Rrahmani è uno dei più bravi e la sua assenza si sente. I tre gol in campionato nelle ultime due sono arrivate da episodi. Se giocava Milinkovic non si chiedeva del ballottaggio, Alex ha fatto una parata decisiva sull’1 a 0 ed alla fine. Io penso che il portiere titolare del Napoli sia Meret. Io penso che Milinkovic abbia giocato perchè Meret stava male, poi ci saranno gare dove nessuno se l’aspetta e magari metterà Milinkovic.

Io spero che torni presto Lukaku perchè Romelu è un altro spessore rispetto a questi due. Non voglio denigrarli ma penso che Lukaku è troppo superiore ad entrambi. Sinceramente neanche allo United Hojlund non mi ha mai convinto tanto. Sulle pagelle oggi: “Migliore in campo Spinazzola, bene anche Gilmour che ha segnato mentre De Bruyne ha deluso. Lui si deve ancora ambientare nel Napoli”.