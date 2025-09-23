Non convince del tutto la prestazione di Kevin De Bruyne contro il Pisa, i quotidiani sportivi divisi sulla sua prestazione

Kevin De Bruyne: la nuova luce del centrocampo azzurro

Kevin De Bruyne non brilla nella sfida contro il Pisa, dividendo le opinioni della stampa. Il centrocampista belga sembra lontano dalle prestazioni che hanno incantato l’Etihad, e il suo apporto nel match non ha convinto pienamente. Mancano le sue proverbiali giocate geniali, lasciando impressioni contrastanti tra i quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport gli assegna un 5,5, criticandone la prova definita “al piccolo trotto”, con il Maradona ancora in attesa di una performance da fuoriclasse. Il Corriere dello Sport, invece, è leggermente più indulgente con un voto di 6, sottolineando una palla illuminante per Di Lorenzo nella ripresa e apprezzando i recuperi che hanno ricevuto riconoscimenti dal pubblico.

