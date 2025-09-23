Marolda: “De Bruyne attualmente è un freno, il Napoli ieri ha fatto una prestazione pessima”

Il giornalista tifoso del Napoli Ciccio Marolda ai microfoni di Televomero ha commentato la prestazione di ieri del Napoli contro il Pisa battuto solo per 3-2: “E’ stata una fantastica partitaccia. Il Napoli dà una doppia lettura, se guardi la classifica e vedi quattro vittorie e i numeri dici tutto è fantastico. Se poi vedi la partita ti rendi conto che è un Napoli preoccupante, molto preoccupante. L’allenatore non riesce a dare ordine alla squadra azzurra, è fuori di dubbio.

Questo Napoli non ha alternative. De Bruyne è una risorsa importante per il Napoli ma quanto costa per gli altri giocatori? Vedi McTominay che deve giocare a sinistra, in questo momento il belga è un freno per la squadra. Conte? Ha messo un centrocampo improponibile ed ha condizionato tutta la squadra. Il Napoli ha fatto una prestazione pessima, tranne Spinazzola e il portiere Alex Meret“.