Marino: “Contento del rinnovo di Politano, il Napoli ha allungato la rosa in modo ottimale”

L’allenatore Pasquale Marino nel corso di “RadioGoal” ha parlato del Napoli e del mercato estivo concluso con diversi acquisti: “Politano salta l’uomo con estrema facilità, ed ha raggiunto il massimo della maturità. Ha fatto bene a rinnovare con il Napoli e sono contento di quello che sta facendo. Il fatto che il Napoli sia partito così bene a punteggio pieno è un’ottima indicazione.

Ma è normale che bisogna dare a tutti il tempo di ambientarsi, di masticare il nuovo modulo. Poi quando si innalza il livello di condizione fisica, considerando la grande qualità degli interpreti allora la differenza con le altre squadre sarà ancora più evidente. Il mercato fatto ha allungato la squadra, magari all’inizio qualche rischio lo corri ma poi piano piano saranno tutti in condizione e troveranno tutti lo spazio necessario per mostrare le proprie qualità”.