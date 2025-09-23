Eljif Elmas è partito titolare nella partita di campionato contro il Pisa, schierato nel ruolo di centrocampista. La performance del giocatore macedone non ha brillato particolarmente, e nel primo tempo ha visto annullarsi un gol per posizione di fuorigioco. Infatti Conte ha deciso di sostituirlo nel secondo tempo, probabilmente a causa di una prova al di sotto delle aspettative. I principali quotidiani sportivi hanno giudicato negativamente la sua prestazione, assegnandogli valutazioni basse. La Gazzetta dello Sport, lo valuta con un 5. Fatica a trovare la giusta collocazione tattica e non riesce a incidere: troppi errori nei passaggi e palle perse. Segna, ma l’azione risulta irregolare per posizione di fuorigioco in partenza”. TuttoSport gli attribuisce un 5,5. Nei primi venti minuti si nota poco, ma successivamente prova a entrare nel vivo del gioco. Il Corriere dello Sport, più generoso, gli assegna un 6. Ritorna allo stadio Maradona dopo quasi due anni e, prima della mezzora, va in rete. Tuttavia, il gol viene annullato per il fuorigioco di Hojlund.