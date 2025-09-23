Cosa ti succede capitano? I voti dei quotidiani alla prova di Di Lorenzo

Ieri un’altra prova incolore di Giovanni di Lorenzo, che ha rischiato di compromettere la partita contro il Pisa per un clamoroso errore al 90′ che ha riaperto il match. Fortunatamente il 3-2 maturato dagli azzurri ha retto fino alla fine, ma i quotidiani hanno comunque dato voti bassi al capitano per la sua prestazione.

I voti dei quotidiani:

Corriere dello Sport 5 – “Macchia la sua partita regalando palla ad Angori nel finale. Aveva rischiato già nel primo con un intervento al limite nella propria area su Akinsanmiro“.

Il Mattino 5,5 – “Imperdonabile l’errore al 90°, quando perde palla su Angori. Va ad assorbire gli inserimenti di Akinsanmiro oltre che a stringere la linea. Si vede meno in fase offensiva all’inizio. Poi sull’1-1 quando gli azzurri mollano gli ormeggi, anche lui esce allo scoperto e si piazza sempre altissimo”.

La Gazzetta dello Sport 5 – “Le scorie di Manchester ancora nella testa. Clamoroso l’errore in disimpegno con cui regala il 2-3 al Pisa e il recupero thriller ai tifosi”.

