L’edizione odierna de il Corriere della Sera ha fatto il punto sulla partita di ieri tra Napoli e Pisa. Secondo il quotidiano la legge del più forte ha un suo indiscutibile valore, e così il Napoli non bellissimo contro il Pisa, gagliardo invece, trova l’allungo. Per quel che vale dopo quattro giornate è da solo in testa alla classifica e si avvia alla supersfida col Milan a San Siro con una consapevolezza in più: sa vincere anche le partite sporche e soprattutto sa tirare fuori dal cilindro al momento giusto i jolly. La vittoria per 3-2 è firmata dagli insospettabili Gilmour, Spinazzola e il bomber di scorta Lucca, che entra per Hojlund e impiega un niente per mettere il risultato al sicuro o quasi.