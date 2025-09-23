Cagni: “Elmas crescerà. Hojlund ha troppa voglia di fare e tende a strafare”

L’ex allenatore Luigi Cagni ha commentato la prestazione del Napoli di ieri contro il Pisa durante la trasmissione tenuta da Radio Marte: “Non sono preoccupato, ad esempio, per la prova di Elmas: il macedone crescerà. Conte non si crea nessun problema al riguardo e sa che sta costruendo qualcosa. Può sbagliare anche lui giudizio su un giocatore, ma ora è convinto che Elmas possa fare anche quel ruolo. Certo Elmas ha caratteristiche diverse, soprattutto sul piano fisico, perché Anguissa è una roba che solo al guardarlo mi fa paura.

E’ bravo anche tecnicamente, il camerunense: una cosa pazzesca. Ma quando non ci sarà potrà giocare Elmas al suo posto oppure Conte troverà altre soluzioni. Di sicuro il centrocampo titolare del Napoli è il migliore del campionato. Hojlund invece ha qualità, ma anche troppa voglia di fare bene e sbaglia. Lo vedo teso, vuole dimostrare e finisce per strafare perché vorrebbe spaccare tutto. Appena avrà messo a posto questa cosa ed avrà trovato la serenità, andrà meglio… La sfida tra Milan e Napoli di domenica è anche un confronto tra due grandi allenatori, Allegri e Conte. Non so chi vincerà, tra di loro, almeno sulla panchina, finisce in pareggio