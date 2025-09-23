Braida: “Napoli favorito ma potrebbe esserci una sorpresa”

Lo storico dirigente Ariedo Braida ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb soffermandosi su diversi aspetti del campionato italiano: “In Italia il Milan può lottare, non c’è una squadra dominante. Il Napoli è forte, l’Inter ha avuto qualche problema, la Juventus inizia a prendere quota ma il Milan è lì. E ha il vantaggio di giocare solo una partita a settimana e questo più avanti aiuterà la squadra.

Siamo all’inizio, a volte fai un filottino di 3 vittorie e ti rimetti in quota. Nessuno si aspettava una partenza così da parte della Fiorentina, ma a volte ci sono insidie anche dove pensi non ce ne siano. E’ un po’ in ritardo ma penso che recupererà perché ha una buonissima squadra.

Il Napoli è favorito anche se il Milan, la Juventus e l’Inter non staranno a guardare. Poi potrebbe esserci una sorpresa, magari la Roma. Fra 5 o 6 partite vedremo la classifica cosa dirà”.