Zazzaroni: “Turnover? Forse solo uno, ma spero di no”

Il direttore de Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:
“Turnover? Spero che Conte non cambi nulla. Magari Gilmour per Lobotka sì, ma per il resto spero che metta la formazione migliore. Mi auguro anche che giochi McTominay, mi serve un suo gol o un suo assist altrimenti perdo al Fantacalcio. E’ un’occasione molto ghiotta per il Napoli, visto che può già andare in vetta alla classifica da solo. La quarta giornata del campionato, indipendentemente dall’avversario, di solito può essere il turno della svolta“.