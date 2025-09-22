Zazzaroni a KKN – ” Stasera il Napoli ha un’occasione ghiotta. Turnover ? Spero in una cosa “

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista in esclusiva per Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha espresso la sua opinione in merito alla squadra azzurra. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Occasione molto ghiotta per il Napoli, visto che può già andare in vetta alla classifica da solo. La quarta giornata del campionato, indipendentemente dall’avversario, di solito può essere il turno della svolta. Io sono ancora amareggiato per il Manchester City. Dopo averlo visto ieri contro l’Arsenal, la partita era assolutamente praticabile per il Napoli. Ho visto un Manchester City difensivista. Ora vediamo cosa succederà, ma ho fiducia. Turnover? Spero che Conte non cambi nulla. Magari Gilmour per Lobotka sì, ma per il resto spero che metta la formazione migliore. Mi auguro anche che giochi McTominay, mi serve un suo gol o un suo assist altrimenti perdo al Fantacalcio”.