Marino a KKN – ” Il Napoli è dominante in Italia, ma sono meno ottimista per la Champions “

Pierpaolo Marino, ex direttore del Napoli, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha espresso la sua opinione in merito a diverse tematiche, soffermandosi principalmente sul Napoli e sul livello attuale del campionato italiano. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il Napoli ha il doveroso compito di battere il Pisa e dare un messaggio al campionato. In Italia vedo il Napoli dominante in tutte le competizioni, sia in campionato che in Coppa Italia. Sono meno ottimista per la Champions League perché è una realtà completamente diversa da quella italiana. Il campionato italiano negli ultimi anni è un po’ scaduto, tanti fuoriclasse e campioni che non riescono a fare bene in Premier League o in Liga, poi vengono in Italia e fanno scintille. Ho visto la partita di Modric a Udine ed è stato impressionante, non si capisce perché il Milan se ne siano privati. C’è un po’ di scadimento del campionato italiano.”