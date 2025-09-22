La Repubblica – ” Napoli all’assalto del Pisa, attesi 50 mila tifosi pronti a sostenere i calciatori “

L’edizione odierna de la Repubblica ha compiuto un’analisi in merito alla prossima sfida di campionato del Napoli, che ospita il Pisa. Attesi circa 50 mila spettatori allo stadio Maradona, pronti a sostenere gli uomini di Antonio Conte. Ecco un estratto dell’articolo:

“È appena la quarta giornata e tira dunque già aria di fuga, a Fuorigrotta, dove sono attesi in 50 mila pure di lunedì sera e i tifosi sono prontissimi a dare la carica ai loro giocatori, reduci dalla resa contro il City. La Champions League è iniziata male, per il Napoli, tra errori e poca fortuna. Il campionato ritorna quindi al momento giusto per aiutare a ritrovare in fretta il sorriso gli azzurri, che vanno all’assalto del Pisa”.