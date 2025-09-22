La Repubblica – ” Napoli all’assalto del Pisa, attesi 50 mila tifosi pronti a sostenere i calciatori “

Francesco Napolitano
Parma-Napoli, c'è la decisione della Questura sui daspo! I dettagli

L’edizione odierna de la Repubblica ha compiuto un’analisi in merito alla prossima sfida di campionato del Napoli, che ospita il Pisa. Attesi circa 50 mila spettatori allo stadio Maradona, pronti a sostenere gli uomini di Antonio Conte. Ecco un estratto dell’articolo:

“È appena la quarta giornata e tira dunque già aria di fuga, a Fuorigrotta, dove sono attesi in 50 mila pure di lunedì sera e i tifosi sono prontissimi a dare la carica ai loro giocatori, reduci dalla resa contro il City. La Champions League è iniziata male, per il Napoli, tra errori e poca fortuna. Il campionato ritorna quindi al momento giusto per aiutare a ritrovare in fretta il sorriso gli azzurri, che vanno all’assalto del Pisa”.

