Gds – ” Possibile sorpresa nell’11 titolare ? Un giocatore scalpita, le ultime “

Questa sera ci potrebbero essere delle sorprese di formazione da parte di Antonio Conte. Diversi ballottaggi aperti, tra cui uno a sorpresa: infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Amir Rrahmani sarebbe pronto a scendere in campo, dopo che è stato rimasto fermo ai box per un paio di settimane, a causa di un fastidio muscolare rimediato in una partita con la sua nazionale. Sam Beukema quindi è avvistato: Amir è pronto a riprendersi la maglia da titolare, già da stasera.