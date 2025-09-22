Episodio dubbio nel recupero di Inter – Sassuolo

Nei concitati minuti di recupero nella gara di ieri sera tra Inter e Sassuolo, un episodio dubbio è accaduto nell’area dei padroni di casa.

Ne ha parlato nel post gara ai microfoni di DAZN l’allenatore ospite Fabio Grosso che, rammaricato, ha dichiarato: “Se l’arbitro nel finale avesse avuto un pizzico di coraggio in più avremmo potuto avere qualcosa di più in area“.

Un eventuale pareggio a tempo scaduto su rigore del Sassuolo sarebbe stata una vera mazzata per i nerazzurri, già spaventati dal gol di Cheddira nel finale.

Invece, anche se a fatica, Chivu si prende i 3 punti, dopo la scelta coraggiosa di lasciare fuori tanti big della rosa.