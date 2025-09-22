De Maggio a KKN – ” Voglio fare un appello per Gilardino: metti Albiol in campo ! Ecco il motivo “

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, dove tra i vari argomenti trattati, si è soffermato anche sulla partita di stasera, e ha espresso un suo desiderio al mister dei Pisa Alberto Gilardino: far giocare, anche per poco, l’ex azzurro Raul Albiol. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Voglio fare un appello al buon Alberto Gilardino, allenatore del Pisa. E cioè che oggi metta in campo, anche per un solo minuto, Raul Albiol. Sarebbe un bel gesto, sarebbe un gesto nobile. Sarebbe bello che Napoli, il Maradona, i tifosi tributassero il giusto omaggio a un grande calciatore e un grande uomo, che ha dato tanto al Napoli e che porta Napoli nel cuore”