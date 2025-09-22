Corbo a la Repubblica – ” Lucca avrà spazio per dimostrare il suo valore contro il Pisa ? Ecco la mia sensazione “

Lucca o non Lucca, questo è il dilemma. Un dilemma che sicuramente avrà Antonio Conte, prima di annunciare la formazione che scenderà in campo stasera contro il Pisa. Per altri, invece, non ci sarebbero dubbi: sarà Rasmus Hojlund a vestire la maglia da titolare. A parlare in merito di questo ballottaggio è Antonio Corbo, editorialista per il quotidiano la Repubblica. Ecco un estratto delle sue parole:

“Molti danno Lucca titolare. Altri la conferma di Hojlund. Sembra più razionale la seconda ipotesi. Il turnover, per chi legge nella mente di Conte, può cominciare quando il Pisa è stato già disilluso. Segue una riflessione al contrario: ma Lucca avrà lo spazio per dimostrare che 40 milioni non sono stati gettati al vento?”.