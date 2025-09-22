Cds – ” Verso il Pisa, ballottaggio sulla fascia sinistra: le ultime “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato le ultime novità di formazione in vista della partita di stasera degli azzurri, contro il Pisa. Secondo il quotidiano, il ballottaggio principale è sulla fascia sinistra, con Spinazzola e Olivera in battaglia serrata per conquistare il posto da titolare. Ecco un estratto dell’articolo:

“Rrahmani è recuperato e tornerà tra i convocati, disponibile ma ovviamente un po’ a corto dopo l’infortunio muscolare accusato in nazionale e due partite di pausa forzata, e così al centro dovrebbe toccare per la terza volta consecutiva alla coppia Beukema-Buongiorno. A sinistra, il dubbio: Spinazzola e Olivera sono stati testa a testa per due giorni, ma l’impressione è che Spina sia leggermente favorito. Ballottaggio molto aperto, comunque”.