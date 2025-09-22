Cds – ” Stasera il Napoli ha l’occasione di andare da solo alla vetta della classifica “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha compiuto un’analisi in merito alla partita di stasera del Napoli contro il Pisa: una vittoria vorrebbe dire primo posto, in solitaria. Ecco un estratto dell’articolo:

“Se il Napoli batterà anche la squadra di Gilardino, firmando la quarta vittoria consecutiva in quattro giornate, volerà in testa alla classifica a +2 sulla Juve e a +3 sulla Roma di Gasp e sul Milan di Allegri, cioè l’avversario che andrà a sfidare domenica a San Siro. Calma. Prima di tutto bisogna affrontare e regolare la neopromossa di Gila, in fondo alla classifica insieme con il Lecce e titolare di un solo punto. Gol fatti: uno contro i 6 del Napoli; ma tecnicamente è stato un autogol di Hien e ciò significa che il Pisa non ha ancora prodotto con i propri giocatori. Tre, invece, le reti subite contro l’unica della squadra di Conte (a Firenze). In teoria, con ogni tipo di rispetto possibile, il divario tecnico è notevole”.