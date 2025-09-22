Cds – ” Napoli Pisa, ecco le scelte di Gilardino: possibili due cambi rispetto alla partita contro l’Udinese “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato le ultime novità in merito alle possibili scelte di formazione del mister del Pisa, Alberto Gilardino, in vista della partita di stasera contro il Napoli. Ecco un estratto dell’articolo:

“Cambierà sicuramente qualcosa l’allenatore del Pisa rispetto all’undici sconfitto in casa dall’Udinese una settimana fa. Molto probabile l’innesto dal primo minuto di Bonfanti per Lusuardi nel reparto arretrato e quello di Nzola per Meister al centro dell’attacco. Al centravanti angolano Gilardino ha dedicato parole al miele ma anche molto responsabilizzanti: “Confidiamo moltissimo in lui, abbiamo bisogno della sua esperienza e fisicità e delle sue capacità realizzative: non è ancora al top, ma anche al settanta percento può darci una grandissima mano”.