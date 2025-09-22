Cds – Napoli, capitan Di Lorenzo ha voglia di riscatto nella gara contro il Pisa

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha tutta l’intenzione di riscattarsi nella gara di questa sera contro il Pisa. A seguito dell’espulsione di Manchester in Champions si è scusato con i compagni per l’accaduto. Ecco quanto scrive a riguardo il Corriere dello Sport: “La linea a quattro sarà guidata da Di Lorenzo, il capitano che giovedì in Inghilterra ha vissuto una notte sfortunatissima, conclusa bruscamente per l’espulsione rimediata al 18′: capita, ci mancherebbe, è semplicemente il calcio, ma conoscendolo avrà occhi di brace e uno spirito più feroce del solito”.