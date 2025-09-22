Cds – ” Le probabili di Napoli Pisa, ancora panchina per Lucca, Neres e Lang ? Le ultime

Lucca, Neres e Lang avranno una chance dal primo minuto contro il Pisa? A riportare le ultime novità di formazione degli azzurri, in vista del match di stasera contro i neroazzurri, è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco un estratto dell’articolo:

“In attacco, Hojlund: sarà lui il totem, il riferimento offensivo. Titolare per la terza volta consecutiva dopo Firenze e Manchester. Lucca, ex della serata con trascorsi nel Pisa datati 2021-2022, partirà ancora dalla panchina come Neres e Lang”.